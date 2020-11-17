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Ekonomi Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek
Ekonomi

Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek

KasperskyFuture Techs Başkanı Andrey Doukhvalov: - “Gelişmiş bağlantılı cihaz geliştiricileriyle güvenlik endüstrisi arasındaki iş birliğinin, cihaz ve sistem güvenliği sorunlarını anlamak ve ele almak adına çok önemli olduğuna inanıyoruz”

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:58:28 -
Kaspersky, CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek

​​​​​​​İSTANBUL (AA) – Kaspersky, geleceği karşılama ve teknolojinin herkes için fırsatlar sunmasını sağlama misyonu doğrultusunda, bu yılki CYBATHLON 2020'de sporcuları destekleyecek.

Kaspersky açıklamasına göre, küresel şampiyona, fiziksel engellilerin kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden son teknolojileri kullanarak günlük görevleri üstlenmek için birbirleriyle rekabetine sahne olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KasperskyFuture Techs Başkanı Andrey Doukhvalov, insanlara teknolojik ilerlemenin tam potansiyeline ulaşma fırsatı sunmanın, daima Kaspersky’nin iş anlayışının merkezinde yer aldığını ve bunun, özellikle sağlık bakımı gibi hassas alanlar için önemli olduğunu belirtti.

Doukhvalov, bağlantılı teknolojilerin bir dizi riski de beraberinde getirdiğine işaret ederek, “Gelişmiş bağlantılı cihaz geliştiricileriyle güvenlik endüstrisi arasındaki iş birliğinin, cihaz ve sistem güvenliği sorunlarını anlamak ve ele almak adına çok önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yılki yarışma, 21 ülkeden 6 farklı disiplinde yarışan 54 takımı bir araya getirecek. Açıklamada, bu 6 farklı disiplin Beyin-Bilgisayar Arayüzü Yarışı (BCI), Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon Bisiklet Yarışı (FES), Güçlendirilmiş Kol Protezi Yarışı (ARM), Güçlendirilmiş Bacak Protezi Yarışı (LEG), Güçlendirilmiş Dış İskelet Yarışı (EXO), Elektrikli Tekerlekli Sandalye Yarışı (WHL) şeklinde sıralandı.

Katılan her takım bir teknoloji geliştiricisi ve fiziksel engelli bir kişiden (pilottan) oluşuyor. Bu ikili, teknolojinin yardımıyla gündelik hayatın önlerine çıkardığı engelleri aşma konusunda diğer katılımcılarla mücadele ediyor.

Gelecekte, bu tür teknolojiler destekleyici cihazlar yardımıyla ana akım haline gelebilir ve "sibernetizasyon" adı verilen bir süreç yoluyla insan vücudunun yeteneklerini genişletmek isteyen tüketiciler tarafından da kullanılabilir.


- CYBATHLON 2020 yarışmalarında Kaspersky, beş takımla temsil edilecek


Kaspersky, 2020'nin başlarında, önde gelen Batı Avrupa ülkelerindeki insanların yaklaşık üçte ikisinin yaşamlarını iyileştirmek ve çoğunlukla sağlıklarını iyileştirmek için vücutlarını teknolojiyle geliştirmeyi düşüneceğini keşfetti. Kaspersky, bu teknolojilerin başta bu teknolojilerin getirdiği imkanlara ihtiyaç duyanlar olmak üzere herkes için güvenli ve güvenilir olması gerektiğine inanıyor.

Yaklaşan CYBATHLON 2020 yarışmalarında Kaspersky, beş takımla temsil edilecek ve beş ayrı disiplinde yarışacak olan Rusya takımını destekleyecek: Ortokosmos (LEG), Super Motorica (ARM), ExoAtlet (EXO), Neurobotics (BCI) ve Caterwil (WHL). Dileyenler yarışmayı "www.cybathlon.com" adresinden canlı olarak takip edebilecekler.

Küresel salgın nedeniyle CYBATHLON 2020 yarışması, katılımcı ekiplerin uzak yerlerde yarıştığı merkezi olmayan bir ortamda düzenlenecek. Takımlar kendi yerel altyapılarını kuracak ve kendi ülkelerinden yarışmaya katılacaklar.

Kaspersky, sporcuları desteklemenin ötesinde, yardımcı cihazların güvenliği konusundaki araştırmalarını sürekli olarak sürdürüyor ve fiziksel engelli kişilerin karşılaştığı zorlukları ele almaya odaklanan yüksek teknoloji şirketleriyle işbirliği yapıyor.

Kaspersky 2018'de, engelli kişilere siber direnç konusunda yardımcı olmak için biyonik üst ekstremite protezleri geliştiren yüksek teknoloji ürünü Motorica ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık, Kaspersky ve Motorica'nın olumlu sonuçlar elde etmesini sağlayarak yardımcı cihazların güvenli olmasını sağladı. CYBATHLON 2020'nin ardından Kaspersky, siber güvenlik söz konusu olduğunda onlara destek ve rehberlik sunan ekiplerle çalışmaya devam edecek.





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