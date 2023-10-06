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Yaşam Kask takmayan sürücü ölümden döndü
Yaşam

Kask takmayan sürücü ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:33:00 -

Kaskı kafasına takmak yerine yanında taşıyan sürücü az daha canından oluyordu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün kaskı olmasına rağmen başında takılı olmadığı görüldü.

Kaza; Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Muhammet Kargıoğlu’nun kullandığı 80 LF 550 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi istikametine gitmekte olan Fatma Subaşı’nın kullandığı 07 ADU 852 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde motosikletin aşırı hızlı olduğu, motosiklet sürücüsünün de kaskı olmasına rağmen başında takılı olmadığı gözlendi.

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