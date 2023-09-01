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Dünya Kasırga otoyoldaki araca takla attırdı
Dünya

Kasırga otoyoldaki araca takla attırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 07:27:00 -

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın etkisiyle takla atarak başka bir araca çarptı. ABD Başkan Joe Biden ise Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.

ABD’de etkili olan Idalia Kasırgası hayatı felç etti. Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki araç, kasırganın şiddetiyle takla attı. Araç daha sonra başka bir araca çarptı.

O anlar başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us web sitesine göre kasırga nedeniyle Georgia'da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina’da 33 bin, Güney Carolina'da ise 23 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti. Böylece eyalete federal düzeyde yardımın önü açıldı.

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