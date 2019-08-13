Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan çalışmalarla başladığı belirtildi. İdmanın, kuvvet ve çabukluk istasyonlarından oluşan parkurda yapılan çalışmaların ardından tamamlandığı aktarıldı. Kasımpaşa, hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



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