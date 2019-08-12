Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı hazırlıkları12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:32
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın core egzersizleriyle başladığı belirtildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, iki grup halinde yapılan minyatür kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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