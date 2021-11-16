  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kasımpaşa'da güpegündüz silahlı çatışma
Yaşam

Kasımpaşa'da güpegündüz silahlı çatışma

Kasımpaşa'da motosikletli 4 saldırganın bir kişiye kurşun yağdırmasının ardından silahlı çatışma yaşandı. Güpegündüz yaşanan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:58:00 - 2021-11-16 18:10:51

Kasımpaşa’da motosikleti 4 saldırgan, bir kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık verdiği olayda, bir iş yerinin camları patlarken, bir araca da çok sayıda merminin isabet etti. Saldırganlar motosikletleri de bırakıp kaçarken ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin polis geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya bilgiye göre, bir kişi sokak arasında beklediği esnada yanına plakasız iki motosikletle önceden husumetli oldukları 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak sokakta bekleyen kişiye kurşun yağdırmaya başladı.

Saldıraya uğrayan karşılık verince çatışma çıktı

Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ortalık bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir iş yerinin camına ve park halindeki araca isabet etti. Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis saldırganların peşinde

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçlar üzerinde inceleme yaparak kovanları delil torbasına koydu. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvursan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muş Alparslan Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Muş Alparslan Üniversitesi akademik kadro alacak

Muş Alparslan Üniversitesi unvanı, derecesi ve nitelikleri ilanla belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddele..
Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 50+1 cevabı
Gündem

Bahçeli'den Cemil Çiçek'e 50+1 cevabı

Cumhur ittifakının ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cemil Çiçek’in “cumhurbaşkanı seçimlerinde gerekli olan 5..
Gurbetçi babanın evlat feryadı
Gündem

Gurbetçi babanın evlat feryadı

İsviçre’de yaşayan Tahir Söylemez, çocuklarını görmek için geldiği Türkiye’de eski eşinin zorbalığına takıldı. 90 gündür çocuklarıyla görüşt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay