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Spor Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 19:13:00 -
Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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