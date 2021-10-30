Kasımpaşa Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa-Yeni Malatya maç sonucu
Kasımpaşa maç sonucu | Süper Lig'in 11.haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatya karşı karşıya geldi. Peki, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’in 11.haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Kasımpaşa Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa-Yeni Malatya maç sonucu
Kasımpaşa konuk ettiği Yeni Malatya’yı 2-0 mağlup etti.
7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0.
Kasımpaşa müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.