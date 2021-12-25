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Spor Kasımpaşa sonunda kazandı!
Spor

Kasımpaşa sonunda kazandı!

Süper Lig'in 19. hafta heyecanı bugün 13.00'te oynanan karşılaşma ile başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 15:37:00 - 2021-12-25 15:38:29
Kasımpaşa sonunda kazandı!

Süper Lig'in 19. hafta heyecanı bugün 13.00'te oynanan karşılaşma ile başladı.

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa sahasında Altay ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 34. dakikada Ryan Donk ve 88. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla 7 hafta sonra galibiyeti hatırlayan Kasımpaşa puanını 15'e çıkarmayı başardı.

Ligde oynadığı son 12 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan Altay ise 18 puanda kaldı.

 

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