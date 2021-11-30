  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa rahat tur atladı
Spor

Kasımpaşa rahat tur atladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor'u 5-0 yenerek tur atladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:12:00 -
Kasımpaşa rahat tur atladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekibe farklı galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Ahmet Engin, 57. dakikada Valentin Eysseric, 60. dakikada Kevin Varga, 77. dakikada Tarkan Serbest (penaltı) ve 86. dakikada Mortadha kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, 3 Aralık Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili isim ile ilgili bomba iddialar!
Siyaset

DEVA Partili isim ile ilgili bomba iddialar! "Bu paraları sana neden verdiler"

Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Özel Kuv..
Süt fiyatına yüzde 47 zam!
Ekonomi

Süt fiyatına yüzde 47 zam!

Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa yükseltti. Karar 8 Aralı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Faiz, enflasyon ve asgari ücret...
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Faiz, enflasyon ve asgari ücret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin "Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay