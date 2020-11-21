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Spor Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında
Spor

Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak - Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:07:53 -
Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Ligde yaptığı müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 12 puanla 6. sırada girdi.

Ligde geride kalan süreçte ilk haftayı bay geçen Konyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 9 puanla 12. basamakta yer alıyor.


- 7 futbolcu Kovid-19'a yakalandı


Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İstanbul ekibinde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların ismi paylaşılmadı.


- İrfan Buz ilk maçına çıkacak


Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkacak.

Lacivert-beyazlılarda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak ile 7. haftanın ardından yollar ayrılmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına İrfan Buz getirilmişti.

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