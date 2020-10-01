  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor
Spor

Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor

Teknik direktör Mehmet Altıparmak: "Biz artık tamamen Galatasaray maçına odaklandık. Bizim için diğer maçlardan bir farkı yok, tek amacımız galip gelmek"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:25:23 -
Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Ligin 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Altıparmak, önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ligin ilk iki haftasında pozitif bir futbol oynadıklarını dile getiren Altıparmak, "Geçen hafta Hatayspor maçında mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Mağlubiyeti de hak etmedik ama her şey geçmişte kaldı. Biz artık tamamen Galatasaray maçına odaklandık. Bizim için diğer maçlardan bir farkı yok, tek amacımız galip gelmek. Bunun için de sahada öncelikle iyi futbol oynamak istiyoruz. Önemli olan düşündüklerimizi sahaya yansıtmak." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan oyuncularla iyi bir uyum yakaladıklarını aktaran Altıparmak, milli maç arasına moralli girmek istediklerini kaydetti.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Altıparmak, "Bizim istediğimiz oyuncular alındı. Birkaç oyuncuyla alakalı görüşmelerimiz var, neticelendiği zaman göreceğiz. Onlar olmasa da şu an iyi bir takımımız var zaten. Sakat oyuncular ve yeni gelenler hepsi bir araya geldikten sonra inşallah daha iyi bir takım olacağız. İstediklerimizi sahaya daha iyi yansıtacağız." şeklide konuştu.

Fode Koita'nın durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Altıparmak, oyuncuyla ilgili transfer spekülasyonları yapıldığını belirterek, "Bu sene hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak, Kasımpaşa'ya kupa kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda Koita da bizim için önemli oyunculardan biri. Dizinde bir sakatlığı vardı, ondan dolayı bizimle birlikte olamadı. Tedavi sürecinde antrenmanlara katılamaması herkesin başka şeyler söylemesine neden oldu. Bu haftadan itibaren bizimle antrenmanlara başladı. Onunla alakalı bir sorun yok, artık bundan sonra bizimle." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı
Siyaset

Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı

Baran Kejanlı isimli şahıs, sosyal medyada yayınladığı videoda açıkça “mafyalık hizmeti” reklamı yaptı. Çamur medyası, Baran Kejanlı için “A..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor
Otomotiv

İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat artışı devam ediyor. Oto pazarında 25 yaşındaki araca 60 bin lira değer biçiliyor.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay