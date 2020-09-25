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Spor Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti
Spor

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:54:44 -
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ı transfer etti


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü, Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı transfer ettiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

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