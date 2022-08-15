Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Bersant Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken
Fenerbahçe: Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zajc, Lincoln, King, Valencia
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