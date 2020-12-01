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Spor Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:09:07 -
Kasımpaşa, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ile devam eden idman, dar alanda yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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