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Ekonomi Kasımda oyun konsoluna talep arttı
Ekonomi

Kasımda oyun konsoluna talep arttı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın, kasım ayı kampanyaları büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:16:00 -
Kasımda oyun konsoluna talep arttı

Kampanya ürünlerinden oyun konsoluna ve notebooka talep arttı. Kasımda tüketicilerin büyük bölümü daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerini tercih etti. 2019’un aynı dönemine göre en fazla satış artışı yaşanan ürünler oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürge oldu. Satışlardan en fazla payı da sırasıyla telekom, IT, tüketici elektroniği ve ev aletleri kategorileri aldı. Geçen senenin aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydeden Teknosa, sepet tutarında ve ziyaretçi sayısının arttığı bu dönemde online cirosunu da 3 kat artırdı. Online kanallarda en çok satan ürünler ise akıllı telefon, tablet, TV, notebook ve şarjlı süpürge oldu.

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