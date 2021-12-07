Kasımda en çok o araçlar sattı

Sıfır otomobillerin fiyatları arz sorunu nedeniyle katlanarak artarken, ikinci el araç satın almak isteyenler artık daha yaşlı otomobillere yöneliyor.

Tedarik zincirindeki sorunlar ve döviz kurunun artması nedeniyle piyasada sıfır araç bulmak zorlaştı. İkinci el otomobile yönelenler de artan fiyatlar karşısında yaşı büyük araçları satın almaya başladı.

sahibinden.com verilerinden hazırlanan ‘sahibindex Kasım Vasıta raporu’na göre, kasım ayında yayından kaldırılan ilan sayısı, ekim ayına göre yüzde 12,6 arttı. AA’nın haberine göre yayından kaldırılan ilanlarda, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarının paylarında düşüş yaşanırken, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki araçlarda artış görüldü.

En çok hangi modelin ilanı var?

Renault-Clio, en fazla ilanı bulunan marka-model olurken, Renault-Megane ikinci sırada yer aldı. Volkswagen Passat, ve Opel Astra’nın ardından Ford-Focus beşinci sırada kendine yer buldu. En çok ilanı verilen arazi/SUV & pick-up markası değişmedi, lider Nissan oldu. Nissan’ı, Volkswagen ve Land Rover takip etti. Kasım ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31’i 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 19,4’ü, 50 bin 1-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Araçlar, en çok saat 22:00-23:00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 11 dakika 17 saniye olarak belirlendi.