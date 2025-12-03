  • İSTANBUL
Dünya

Kasım ayında Batı Yaka'da 2 bin 144 saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kasım ayında Batı Yaka'da 2 bin 144 saldırı düzenledi

Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kasım ayında işgal altındaki Batı Yaka'da 2 bin 144 saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in ihlalleri ve sömürgeci yayılma uygulamalarına ilişkin kasım ayı raporunu yayınladı.

Konseyin raporunda, Batı Yaka'da kasım ayında İsrail ordusunun 1523, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 621 saldırı düzenlediği belirtilerek, söz konusu saldırıların "terör devleti" İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve mülklerine karşı sürdürdüğü terör eylemlerinin bir devamı olduğu vurgulandı.

Saldırıların özellikle Ramallah, El Halil, Beytüllahim ve Nablus vilayetlerinde yoğunlaştığı ifade edilen raporda, Ramallah'ta 360, El Halil'de 348, Beytüllahim'de 342 ve Nablus'ta da 334 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Raporda, bu saldırıların doğrudan fiziksel saldırı, ağaçların kökünden sökülmesi, tarlaların yakılması, zeytin toplayanların tarlalarına ulaşmasının engellenmesi, mallara el konulması, evlerin ve tarım tesislerinin yıkılmasını içerdiği aktarıldı.

Bu artan ihlallerin, yaşananların münferit olaylar olmadığını, aksine toprakları sakinlerinden arındırmayı ve kapsamlı bir ırkçı sömürge sistemini dayatmayı amaçlayan sistematik ve örgütlü bir yaklaşım olduğunu teyit ettiği dile getirilen raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun desteğiyle düzenlediği saldırılarda 466'sı zeytin ağacı olmak üzere 1986 ağacın kökünden sökülerek yok edildiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 19 yeni yerleşim birimi kurmaya çalıştığı belirtilen raporda, bunun ancak "işgalci" İsrail devletinin siyasi düzeyinden gelen açık talimatlarla yapılabileceği, sahada emrivakiyi dayatmak ve Filistin coğrafyasını daha da parçalamak amacıyla yapılabileceğine işaret edildi.

Konseyin raporunda, İsrail'in, "devlet topraklarının sınırlarının değiştirilmesi, kamulaştırılması ve haciz kararları" yoluyla Filistinlilerin 2 bin 800 dönümlük arazisine el koyduğu kaydedildi.

Raporda, İsrail'in Filistinlilerin inşaat faaliyetlerine yönelik devam eden engellemeleri ve Filistin köy ve kasabalarının doğal gelişimine yönelik kısıtlamaları çerçevesinde 76 yapıyı etkileyen 46 yıkımın belgelendiği ve diğer yapılar için 51 yıkım bildirimi yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan raporda, İsrail planlama yetkililerinin, kasım ayında 23 yapısal planı incelediği ve bunlardan 19'unun Batı Yaka'daki yerleşimler, 4'ünün ise Kudüs'teki İsrail belediyesinin sınırları içindeki yerleşimleri içerdiği belirtildi.

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

Netanyahu'nun Suriye'den talepleri neler?

Netanyahu'nun Suriye'den talepleri neler?

