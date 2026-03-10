  • İSTANBUL
SON DAKİKA
73 bin işçi alınacak! İşte en çok alım yapılacak 10 meslek! 2026 YKS Geç Başvuruları Başladı mı, Nasıl Yapılır? ÖSYM Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? İşte AİS Başvuru Ekranı ve Son Gün Tarihi! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu! NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri! Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi Demir yolu ağı genişliyor! Bir ile daha yüksek hızlı tren müjdesi Turistler akın ediyor! Türkiye'nin en çok tercih edilen yeri belli oldu Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın Oyuncu Zafer Engin hastaneye kaldırılmıştı: Rahatsızlanmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı! Türk devini satın alacağı konuşulan Abramovich dava açmaya hazırlanıyor: Paramı verin
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği alınan Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu.

#1
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ederken havalimanında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu.

#2
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!

KOKAİN ÖRNEKLERİNE RASTLANDI Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu test sonuçlarında göre Edis Görgülü'nün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

#3
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!

Görgülü’nün uyuşturucu testi sonucunda yasaklı madde kokain örneklerine rastlandı.

#4
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!

ADEM KILIÇCI'NIN TEST SONUCU DA POZİTİF Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

#5
Foto - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!

Kılıçcı’nın saç/kan örneği testinde yasaklı madde olan esrar bulgularına rastlandığı bildirildi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
