Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu!
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği alınan Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ederken havalimanında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu.
KOKAİN ÖRNEKLERİNE RASTLANDI Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu test sonuçlarında göre Edis Görgülü'nün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
Görgülü’nün uyuşturucu testi sonucunda yasaklı madde kokain örneklerine rastlandı.
ADEM KILIÇCI'NIN TEST SONUCU DA POZİTİF Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
Kılıçcı’nın saç/kan örneği testinde yasaklı madde olan esrar bulgularına rastlandığı bildirildi./ kaynak: haber7
