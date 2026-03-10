Eczane eczane dolaşma dönemi bitti: Bundan böyle e-Nabız’da! İlacım Nerede uygulaması nasıl çalışıyor?

Sağlık Bakanlığı, kişisel sağlık veri sistemi e-Nabız üzerinden ilaç stoklarını şeffaf hale getirerek hastaların eczane kapılarında "bu ilaç bizde yok" cevabıyla karşılaşarak vakit kaybetmesine son verecek dev adım attı.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından ‘İlacım Nerede’ uygulamasının nasıl çalıştığını anlatan bir video paylaşıldı.

Buna göre e-Nabız hesabı olan kullanıcılar, ‘ilacım nerede’ uygulaması ile artık reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu saniyeler içinde görüntüleyebilecek.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMASI VE YOL TARİFİ DE VAR

Vatandaşlar uygulama ile aradıkları ilacın bulunduğu eczaneyi, "nöbetçi eczane" seçimi yaparak da sorgulayabilecek. Bu kapsamda, reçete yazıldığı halde mesai saatleri içerisinde eczaneye gidemeyenler de ilaçlarına kısa sürede erişebilecek. Uygulama, seçilen eczaneye hızlı ulaşımı da destekleyecek. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabilecek ve vatandaşların eczaneye en kısa yoldan ulaşması sağlanacak.

