Yüksek konut kredisi faizleri ipotekli satışları baskılamaya devam ediyor: Konut satışları Ocak’ta 2,1 azalarak 111 bin 480 oldu

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, faizlerde kısa vadede belirgin bir düşüş beklentisinin bulunmadığını belirterek, yüksek kredi maliyetlerinin konut talebini özellikle ipotekli satış tarafında baskıladığını söyledi.Türkiye’de konut piyasasında finansman maliyetlerinin yüksek seyretmesi ipotekli satışlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, 12 Mart Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının konut piyasası açısından önemli bir gösterge olacağını belirtiyor.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 2,1 AZALARAK 111 BİN 480 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2026 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 111 bin 480 oldu. Aynı dönemde ipotekli konut satışları 20 bin 263 olarak gerçekleşirken toplam satışlar içindeki payı yaklaşık yüzde 18 seviyesinde kaldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise ocakta yıllık bazda yüzde 20,8 azalarak 1.306 adet olarak kaydedildi. Böylece yabancıların toplam konut satışları içindeki payı yaklaşık yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, yüksek faiz ortamının konut kredisi kullanımını sınırladığını ve satışların daha çok peşin veya alternatif ödeme yöntemleriyle gerçekleştiğini ifade ediyor.

“KREDİ MALİYETLERİ TALEBİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR”

Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, konut piyasasında ipotekli satışların seyrini belirleyen en önemli unsurun finansman maliyetleri olduğunu söyledi. Çimen, “Konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi özellikle krediye dayalı konut alımlarını ciddi şekilde sınırlıyor. Bu nedenle piyasada satışların önemli bir bölümü peşin veya geliştiricilerin sunduğu alternatif ödeme planlarıyla gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 2,5 – 3 BANDINDA

Bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarının halen yüksek seviyelerde olduğunu belirten Çimen, “2026 itibarıyla bankalarda konut kredisi faizleri aylık yaklaşık yüzde 2,49 ile yüzde 2,99 bandında değişiyor. Bu oranlar, uzun vadeli kredi kullanan alıcılar için aylık taksitleri ciddi şekilde yükseltiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ZAYIF”

Çimen, 12 Mart’ta açıklanacak TCMB faiz kararına ilişkin piyasa beklentilerine de değinerek, kısa vadede güçlü bir indirim ihtimalinin sınırlı olduğunu belirtti. Türkiye’de politika faizinin yılın ilk ayında yüzde 37 seviyesine çekildiğini hatırlatan Çimen, “Piyasada mevcut koşullar dikkate alındığında Merkez Bankası’nın bu toplantıda temkinli bir duruş sergilemesi ve faizlerde belirgin bir indirime gitmemesi bekleniyor. Bu da konut kredisi faizlerinin kısa vadede yüksek kalabileceğine işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI DÜŞÜK KALIYOR”

Kredi maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde ipotekli satışların payının gerilediğine dikkat çeken Çimen, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de konut talebi yapısal olarak güçlü. Ancak finansman maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde ipotekli satışların payı düşüyor ve yatırımcılar daha çok peşin alım veya alternatif finansman modellerine yöneliyor.”

“FAİZLERDE DÜŞÜŞ KONUT TALEBİNİ HIZLANDIRABİLİR”

Çimen, konut piyasasında finansman koşullarının iyileşmesinin satışlar üzerinde hızlı bir etki yaratabileceğini belirterek, “Faizlerde kalıcı bir düşüş başladığında konut piyasasında ertelenmiş talebin hızla devreye girmesi mümkün. Özellikle ilk kez konut alacak kesim açısından kredi maliyetleri belirleyici unsur olmaya devam ediyor.” diye konuştu. Uzmanlara göre, konut kredisi faizlerinde yaşanabilecek olası düşüşler ipotekli satışların yeniden artmasını sağlayabilirken, mevcut yüksek faiz ortamında konut satışlarının daha çok peşin veya alternatif ödeme modelleriyle gerçekleşmesi bekleniyor.