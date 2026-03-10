Arabadan inip saldırmanın başka boyutuna geçildi! Giden aracın kaputuna atladı videoyu sildirmeye çalıştı

"Akıllı taralı alan" üzerinden kaynak yaparak trafiği birbirine katan magandalar, olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşı kilometrelerce takip etti. Arabadan inip saldırmanın ötesine geçen şahıslardan biri, hareket halindeki aracın kaputuna atlayarak videoyu zorla sildirmeye çalıştı.

Araçta 2,5 yaşında çocuk vardı! Trafikteki zorbalığın boyutu, araç içindeki ailenin yaşadığı panikle katlandı:

Kaputun Üstünde Yolculuk: Gözü dönen şahıs, aracın durmasını sağlamak ve kaydı sildirmek için kaputun üzerine çıkarak bir süre bu şekilde ilerledi.

Küçük Çocuk Büyük Travma: Aracın içerisinde o anlarda 2,5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Küçük çocuğun çığlıkları ve ailenin korkusu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntüler Poliste: Sürücünün tüm tehditlere rağmen kaydı silmemesi sayesinde magandaların kimlikleri tespit edildi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Trafikte "Kaynak" Kavgaları Bitmiyor Sancaktepe'de sıkça yaşanan "akıllı taralı alan" ihlalleri, sabırlı sürücüleri canından bezdiriyor. Ancak bu son olayda şiddetin "kaputun üzerine atlama" noktasına varması, trafikteki güvenlik sorununun ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.