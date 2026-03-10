Facia ucuz atlatıldı! Beton parçaları araçların üzerine düştü

İstanbul Güngören’de bir binanın dış cephesinden kopan beton parçaları sokağa düşerek tehlikeye yol açtı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Yeşilırmak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 5 katlı binanın dış cephesinden kopan beton parçaları park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Otomobillerin camları kırılırken kaportalarında hasar oluştu. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi ise beton parçalarının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.

“Önlem alınmasını istiyoruz”

Oğlunun olay sırasında sokaktan geçtiğini söyleyen Kudret Karaca, “Oğlum iş dönüşünde tesadüfen binanın önünden geçerken parçalar önüne düşmüş. Çok korkmuş, beni aradı. ‘Bir anda duvardan bir şey düştü’ dedi. Allah’tan kendisine bir şey olmadı. Hepimiz bu sokaktan gelip geçiyoruz. Ben değil, oğlum değil, bir başkası da olabilirdi. Önlem alınmasını istiyoruz. Can yanacağına para harcansın, bina onarılsın" dedi.