Bereket fışkıran topraklara Siyonist buldozeri daldı! Ramallah'ta 200 zeytin ağacı söküldü

İşgalci İsrail'in "gaspçı" yerleşimcileri, Filistin halkının hem rızkına hem de vatanıyla olan bin yıllık bağına saldırmaya devam ediyor. Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus bölgelerinde eş zamanlı düzenlenen alçak saldırılarda, Filistinli çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan 200'den fazla zeytin ağacı kökünden sökülerek talan edildi.