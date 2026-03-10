  • İSTANBUL
Bereket fışkıran topraklara Siyonist buldozeri daldı! Ramallah'ta 200 zeytin ağacı söküldü

İşgalci İsrail'in "gaspçı" yerleşimcileri, Filistin halkının hem rızkına hem de vatanıyla olan bin yıllık bağına saldırmaya devam ediyor. Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus bölgelerinde eş zamanlı düzenlenen alçak saldırılarda, Filistinli çiftçilerin en büyük geçim kaynağı olan 200'den fazla zeytin ağacı kökünden sökülerek talan edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait 200 zeytin ağacını söktü.

Baydar İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler'in Nablus'un güney kesimindeki Curiş köyüne buldozerlerle baskın düzenlediği belirtildi.

Filistinlilere ait tarım arazilerini talan eden gaspçı İsraillilerin, 200'den fazla zeytin ağacını söktüğü ifade edildi.

İsraillilerin, Filisinlilerin tarım mahsüllerini ve rızıklarını hedef aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden gaspçı İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Bununla yetinmeyen İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor, bu saldırılar can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.

yıldırım bahadır

insan katline bile sesi çıkmayan içimizdeki şeref fukarası siyonistler, çevrecilikte mangalda kül bırakmayan sol örgütler, ünlü ünsüz sivil gayri sivil (!) geziciler, hadi bari zeytinlerin katli için yürekten bağlı olduğunuz israile birşeyler söyleyin de görelim: söyleyemezsiniz çünkü mesele yeşil değil çevre değil anladık sizin ne mal olduğunuzu...

İ. Keskin

Bu haber bir yerlerden tanıdık geliyor...
