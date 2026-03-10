  • İSTANBUL
Gündem İBB şantiyesinde yangın: İşçiler canını zor kurtardı
Gündem

İBB şantiyesinde yangın: İşçiler canını zor kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İBB şantiyesinde yangın: İşçiler canını zor kurtardı

İstanbul Esenler'deki İBB'nin şantiye alanındaki işçi konteynerinde yangın çıktı. 3 konteynerin kül olduğu yangında işçiler canını zor kurtarırken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenler Atışalanı Havalimanı Mahallesi Kırgız Sokak'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yaşam Merkezi yapılması planlanan inşaat şantiyesindeki konyenerde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyük tehlike atlatan işçileri canını zor kurtarırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken işçilerin konakladığı 3 konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

CANIMIZ SAĞLAM AMA HER ŞEYİMİZ YANDI

Şantiyede görev yapan bir işçi, "Biz çalışırken bir anda yangını duyduk buraya geldik, izolasyondan kaynaklı çıktığı söyleniyor ancak belli değil. Biz belediyeye çalışıyoruz can kaybımız yok ancak kart, kimlik ve pasaport gibi eşyalarımız içeride kaldı. İçeride konakladığımız konteynerler yandı" diye konuştu.

