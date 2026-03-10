  • İSTANBUL
Kapsamlı değişiklikler geliyor! İçişleri’nde yeni dönemin şifreleri

Hürriyet yazarı Hande Fırat, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Çiftçi, bakanlıkta köklü bir dönüşümün sinyalini verdi: Günlük operasyon haberleri ve suç skoru paylaşımları sona eriyor, "karakol kapısı çözüm kapısı" oluyor.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, muhabir Fevzi Kızılkoyun ile birlikte yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Fırat'ın aktardığına göre bakanlıkta kapsamlı bir dönüşüm başlıyor.

Günlük operasyon haberleri bitti

Yeni dönemde bakanlığın iletişim anlayışı köklü biçimde değişiyor. Sosyal medyadan yapılan "suç skoru" paylaşımlarına son verilecek; çok önemli gelişmeler dışında operasyon haberleri gündem belirleyici olmaktan çıkacak.

 

"Yeni güvenlik mimarisi"

Bakan Çiftçi'nin öne çıkardığı temel kavram "yeni güvenlik mimarisi." Suçun yalnızca sonucuyla değil, üretildiği zemin ve aktörleriyle de mücadele etmeyi hedefleyen bu model, önleyici güvenlik anlayışını merkeze alıyor. Çiftçi, "Suçun sadece sonuçlarıyla değil; hangi boşluklardan beslendiği, nasıl kurulduğu, aktörleri ve araçları nasıl kullandığıyla ilgili meselelere odaklanacağız" dedi.

"Karakol kapısı çözüm kapısıdır"

Fırat'ın aktardığı en dikkat çekici ilke şu: Karakola giren her vatandaş "sorunum çözülecek" inancıyla ayrılmalı. "Karşımıza gelen herkes bizim için yalnızca vatandaştır; inancı ya da düşüncesi değil, sorunu bizim ilgi alanımızdır" diyen Çiftçi, personele teknolojik imkân ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda tam destek sözü verdi.

 

Çocuk suçlulara yeni bakış

Artan okul içi şiddet olayları da gündemde. Çiftçi, "Çocuk Suçlular" kavramsallaştırmasının değişmesi gerektiğini vurgulayarak çocukların suça sürüklenmesini salt adli ve güvenlik sorunu olarak görmek yerine aile, eğitim, dijital alan ve popüler kültür boyutlarıyla ele almak gerektiğini söyledi. Medya ve dizi-film sektörüne de sorumluluk düştüğünü belirten Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını aktardı. Bazı okullarda özel güvenlik personeli görevlendirildiğini, bu uygulamanın yaygınlaştırılacağını da ekledi.

 

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını vurgulayan İçişleri Bakanı, “Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullar var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız.” ifadelerini kullandı.

Konya'da hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur'un ailesini ziyaret ettiklerini de paylaşan Çiftçi, eğitim camiasına ve yakınlara başsağlığı diledi.

