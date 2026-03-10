Beyrut'ta tahliye paniği! İsrail'den Dahiye bölgesine kitlesel saldırı tehdidi
Lübnan'ın başkenti Beyrut, İsrail ordusunun geniş çaplı saldırı hazırlığıyla bir kez daha ateş hattında. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, kentin güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan 7 farklı mahalle için acil tahliye uyarısı yayınladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki birçok bölge için saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesinde bulunan Hureyk, Gubeyri, Leylek, Hades, Burc el-Baracine, El-Gadr ve Eş-Şiyeh mahallelerine saldırı düzenleyeceklerini açıkladı.
Sözcü Adraee, İsrail ordusunun kısa süre içinde söz konusu mahallelere karşı harekete geçeceği tehdidinde bulundu.
Adraee, Hizbullah tesislerinin yakınındaki herkesin hayati riski bulunduğunu belirterek bölge sakinlerinin evlerini terk etmesi gerektiğini kaydetti.
İsrail ordusu, sık sık saldırılar düzenlediği Beyrut'un Dahiye bölgesi için topluca sürgün emri yayımlamış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.