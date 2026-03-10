  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump yine geri adım attı! "İran'la görüşebilirim"

Geçtiğimi günlerde, "İran müzakere için geç kaldı" diyen ABD Başkanı Donald Trump, misilleme saldırılarında beklediğinden ağır yara alınca ağız değiştirdi. Trump, "İran ile görüşebilirim" diyerek bu kez şaşırttı.

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışma 11. gününde devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e savaşa ilişkin açıklamalar yaptı.

Trump röportajında, İran ile görüşebileceğini, ancak bunun şartlara bağlı olduğunu söyledi.

İran ile müzakere ihtimaline ilişkin bir soruya ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin görüşmek istediğini çok net bir şekilde dile getirdiğini duyduğunu belirtti.

ABD’nin İran’daki askeri operasyonunun sonuçlarının "beklentilerin çok ötesinde" olduğunu iddia eden Trump, İran’ın Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmasını şaşırtıcı bulduğunu ekledi.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’e de değinen Donald Trump, "Huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyorum" dedi.

