Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Yeni modelde geri sayım başladı: İşte beklenen özellikleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni modelde geri sayım başladı: İşte beklenen özellikleri!

Teknoloji devi Samsung, uygun fiyatlı yeni Galaxy M17e 5G modelini 17 Mart'ta piyasaya süreceğini duyurdu.

#1
Foto - Yeni modelde geri sayım başladı: İşte beklenen özellikleri!

Samsung, akıllı telefon pazarındaki rekabeti artıracak yeni modeli Galaxy M17e 5G'nin resmi tanıtım tarihini 17 Mart olarak açıkladı. İlk etapta Hindistan pazarında satışa sunulacak olan cihazın, fiyat açısından Galaxy A17 modelinden daha ulaşılabilir olması bekleniyor.

#2
Foto - Yeni modelde geri sayım başladı: İşte beklenen özellikleri!

GALAXY M17E 5G EKRAN VE İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ Yeni akıllı telefon, kullanıcılara HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç büyüklüğünde geniş bir ekranla geliyor. Cihazın kalbinde ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor.

#3
Foto - Yeni modelde geri sayım başladı: İşte beklenen özellikleri!

Gücünü 6000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan alan telefon, arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü barındırıyor. Cihazın ön yüzünde ise selfie'ler için 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

#4
Foto - Yeni modelde geri sayım başladı: İşte beklenen özellikleri!

6 YIL GÜNCELLEME DESTEĞİ Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8 işletim sistemiyle çıkacak olan model, kullanıcılara altı büyük işletim sistemi güncellemesi vadediyor.

#5
Foto - Yeni modelde geri sayım başladı: İşte beklenen özellikleri!

IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip telefon, cam elyaf takviyeli polimer arka paneliyle sağlam bir yapıda gelecek./ kaynak: ensonhaber

