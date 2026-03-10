  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Zelenski'den Trump'a aylar önce giden İHA uyarısı! "Taktik hata yaptık" itirafı
Gündem

Zelenski'den Trump’a aylar önce giden İHA uyarısı! "Taktik hata yaptık" itirafı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Zelenski'den Trump’a aylar önce giden İHA uyarısı! "Taktik hata yaptık" itirafı

Orta Doğu’da İran ile ABD-İsrail ittifakı arasında patlak veren savaşın yankıları sürerken, Washington kulislerini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, henüz savaş başlamadan aylar önce (18 Ağustos 2025) Beyaz Saray’da bir araya geldiği Donald Trump’a, İran tehdidine karşı "önleyici İHA" ve "savunma merkezleri" teklif ettiği ancak bu teklifin reddedildiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nimeyriyye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Şevkin beldesindeki hava saldırısında da 1 kişi öldü.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı

