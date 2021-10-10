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Eğitim Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman ayın kaçında?
Eğitim

Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman ayın kaçında?

Ara tatil ne zaman 2021 | Milyonlarca öğrenci 6 Eylül 2021’de ders başı yaptı. Ekim ayıyla birlikte öğrenciler “Ara tatil ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün? Ara tatil ne zaman başlar? Kasım ayı ara tatili hangi gün başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:58:00 -
Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman ayın kaçında?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ara tatile ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “1.ara tatil ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman ayın kaçında tatil olacak?

Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman ayın kaçında?

Milyonlarca öğrenci kasım ayında yapılacak olan ara tatilin ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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