Ekim ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ara tatile ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “1.ara tatil ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman ayın kaçında tatil olacak?

Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman ayın kaçında?

Milyonlarca öğrenci kasım ayında yapılacak olan ara tatilin ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.