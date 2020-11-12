Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde haftalar ilerledikçe ders yoğunluğu artıyor. Uzaktan eğitim ve kısmi olarak yüz yüze eğitim ile öğrenim gören öğrenciler Kasım ayı ve Nisan ayında iki kez ara tatil ile rahatlayacak.

Öğrenciler ilk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonu ile birleştiğinde bu, bir haftalık tatil demek oluyor.

Kasım ara tatilinde karne verilecek mi?

2020 Ara tatil başlangıcı için Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.