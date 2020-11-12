  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kasım ara tatilinde karne verilecek mi?
Eğitim

Kasım ara tatilinde karne verilecek mi?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte öğrencileri ilk ara tatil heyecanı sardı. 16 Kasım'da başlayacak ara tatil, hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek. Öğrenciler şimdiden karne alıp almayacağını merak ediyor. Peki, Kasım ara tatilinde karne verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 00:17:00 -
Kasım ara tatilinde karne verilecek mi?

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde haftalar ilerledikçe ders yoğunluğu artıyor. Uzaktan eğitim ve kısmi olarak yüz yüze eğitim ile öğrenim gören öğrenciler Kasım ayı ve Nisan ayında iki kez ara tatil ile rahatlayacak.

Öğrenciler ilk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonu ile birleştiğinde bu, bir haftalık tatil demek oluyor.

Kasım ara tatilinde karne verilecek mi?

2020 Ara tatil başlangıcı için Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz
Dünya

Kanada'dan rest: Boyun eğmeyeceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun yargılanması üzerindeki Çin'in baskılarına b..
Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?
Gündem

Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Terör ve ..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay