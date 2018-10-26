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Kaşıkçı için Londra’da basın açıklaması

Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın gazeteci ve aktivist dostları, Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:18
Kaşıkçı için Londra’da basın açıklaması

Kaşıkçı’nın gazeteci ve aktivist dostları, Suudi Arabistan’ın Londra  Büyükelçiliği önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, bu ülkenin İstanbul  Başkonsolosluğunda öldürülen gazetecinin naaşının bulunmasını ve cinayetin  sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Eylemde AA muhabirine konuşan Kaşıkçı’nın dostlarından ve Türk Arap  Medya Derneği üyesi Osama Rushdi, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın naaşının nerede  olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Kaşıkçı cinayetinin diplomatik koruma altında gerçekleşmesinin bütün  Müslümanları şoke ettiğini belirten Rushdi, “Hac için bu ülkeye gidecek  Müslümanlar güvenliklerinden endişe ediyorlar.” dedi.

Cemal Kaşıkçı’nın naaşı nerede? Bu uluslararası suçun sorumlusu kim?”  diye soran Rushdi, “Suudi yetkililere bu soruları sormayı sürdüreceğiz ve asla  bırakmayacağız. Ta ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onlara  yönelttiği sorulara yanıt verilene kadar.” ifadelerini kullandı.

İnsan hakları aktivisti Yahya Assiri de Suudi Arabistan’ın günler  süren inkarın ardından yaptığı açıklamaların yeterli olmadığını kaydederek, “Biz  bu cinayetin talimatını veren kişiyi istiyoruz, bize bahsettikleri 18 kişiyi  değil.” diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın cinayeti Türkiye’den gelen baskının sonucunda kabul  ettiğini dile getiren Assiri, “Muhammed bin Selman’ın bu işi planlayan ve  arkasında duran kişi olduğunu biliyoruz.” dedi.

"HER GÜN GELECEĞİZ"

Eylemi örgütleyen gazeteci Osama Gaweesh de  “Sadece bugünlük burada  değiliz, her gün geleceğiz.” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’a seslenen Gaweesh “Senin  peşine kemik testereleriyle, polisle veya adam kaçırmalarla değil,   kelimelerimizle düşeceğiz. Senin peşine yazılarımızla düşeceğiz, çünkü biz  gazeteciyiz.” diye konuştu.

Kaşıkçı’nın demokrasiye inanan bir kişi olduğunu belirten Gaweesh,  “Bin Selman, ülkesini yönettikçe bu demokrasiye sahip olamayacağız.” ifadesini  kullandı.

Eyleme destek veren İngiliz vatandaşı Kevin Moore da “Görünen o ki  bazı insanlar bugünlerde sorumlu tutulmadan bazı şeyler yapabileceklerini  düşünüyor.  Suçların hesabı sorulmalı.” dedi. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:18
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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