Kaşık kaşık yedirten acılı ezme tarifi: Tüm sırlarıyla acılı ezme yapılışı ve acılı ezme besin değerleri

Acılı Ezme Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 81 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 85 gramlık miktarında Acılı Ezme 69 kalori bulunmaktadır.

Lokanta usulü acılı ezme tarifi

Sofralara lezzet katan acılı ezmeyi yapmak sandığınızdan daha kolay! Kahvaltıda, hamur işleriyle ya da doğrudan yiyebileceğiniz çok lezzetli acılı ezme tarifi...

Malzemeler

3 tane orta büyüklükte domates

2 tane yeşil biber

1 tane orta büyüklükte soğan

maydanoz

2 tatlı kaşığı nar ekşisi

yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı sumak

2 diş sarımsak

kimyon

pul biber

tuz

karabiber

zeytinyağı

Acılı Ezme Nasıl Yapılır?

Soğan, yeşil biber ve maydanoz rondodan çok parçalanmalarına fırsat vermeden 3-4 saniyeliğine geçirin. Üstüne domatesleri küçük küçük doğrayıp sarımsakları rendeleyin. Tüm baharatları, nar ekşisi ve zeytinyağını katıp iyice karıştırın.

Ezme tarifleri bir çok çeşittir. En çok yapılanlar;

Antep Usulü Acılı ezme

Adana Usulü Acılı ezme

Salçalı Acılı ezme

Acılı ezmenin Hatay

Cevizli Acılı ezmenin

Diğer tarif; Kışlık ezmenin tarifi

Ezme Turşu (Muhteşem Lezzetle) Tarifi İçin Malzemeler

2. 600 gram domates

2-3 adet iri acı biber

Yarım bağ maydanoz (Dileyen bir bağ da koyabilir)

7 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytin yağı

Yarım çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı tepeleme tuz

3-4 adet birer litrelik kavanoz

Ezme Turşu (Muhteşem Lezzetle) Tarifi Nasıl Yapılır?

Sebzelerin tümü yıkandıktan sonra, domatesler dörde kesilip, maydanoz ayıklanıp, biber ve sarımsakta doğranıp hazır edilecek. Sonrasında 3-4 avuç domatesle biber maydanoz ve sarımsak robotta çekilip geniş bir kaba alınacak. Kalan tüm domateslerde robotta kıyıldıktan sonra (sos kıvamında çok fazla çekilmeyecek minicik doğranmış kıvamda olmalı.) Derin kapta buluşturduğumuz sebzelere tuz, sirke ve zeytin yağı katılıp karıştırılacak. 2 saat bir kenarda bekletilip arada 2-3 defa karıştırılacak. Süre sonunda tadı tuzu acısı kontrol edilip eksiği varsa tamamlanıp kavanozlara boşaltılacak ve buzdolabında muhafaza edilecek.

Ezme turşu kaç günde olur?

4-5 gün sonra yenmeye hazırdır.

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