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Kasık ağrısıyla gitti, karnından 2 kilogramlık ur çıktı

Manisa'da kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından yaklaşık 2 kilogramlık ur olduğu tespit edildi

23 Ağustos 2019 Cuma 23:15
Kasık ağrısıyla gitti, karnından 2 kilogramlık ur çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir özel hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle giden 44 yaşındaki kadının karnından 2 kilogram ağırlığında ur çıkarıldı.

Kasık bölgesinde ağrıları olan L.S. ilçedeki bir özel hastaneye giderek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli'ye müracaat etti.

Yapılan tetkikler sonrasında kadının karnında yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ur olduğu tespit edilirken, yaklaşık 2 saat süren operasyonla da hastanın karnındaki ur çıkarıldı.

Op. Dr. Meriçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, rahmin kas tabakasından kaynaklanan ve rahim içi ya da çevresinde görülen iyi huylu katı tümörlere "miyom" adı verildiğini söyledi.

Kadının ağrılarının ameliyat sonrasında sona erdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Meriçeli, hastanın belli aralıklarla kontrole geleceğini de aktardı.

En sık olarak 35-40 yaş aralığında görülen miyomların genellikle üreme çağından önce ortaya çıkmadığını da belirten Damla Seyhun Meriçeli, şunları kaydetti:

"Çünkü oluşmalarındaki en önemli faktör, kadınlık hormonu östrojen. Genel olarak adet döneminin aşırı kanamalı geçmesine neden olan miyomların geniş bir belirti yelpazesi bulunuyor. Bazı durumlarda ise miyomlar herhangi bir belirti göstermeden ortaya çıkıyor. Ameliyat ile tedavisi yapılabilen bu hastalık için tüm kadınlarımız en az yılda bir kez kadın ve doğum bölümünde jinekolojik muayene yaptırması gerekmektedir."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:15
  1. hastane
  2. karnından 2 kilo ağırlığında ur çıktı
  3. Salihli

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