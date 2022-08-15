Kasapoğlu ile Sajjadi ziyarette!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyed Hamid Sajjadi’yle birlikte 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda sporcu köyüne ziyarette bulundu.

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nı takip etmek üzere Konya’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyed Hamid Sajjadi’yle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, İran Spor ve Gençlik Bakanı Seyed Hamid Sajjadi ile Konya’daki 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda sporcu köyünü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu ile Sajjadi, Türk ve İranlı sporcularla bir araya geldi. Bakanlar, sporcularla yakından ilgilenirken birlikte yemek yediler. Bakan Kasapoğlu ile Seyed Hamid Sajjadi, daha sonra Gökmen Spor Kulübü Derneğinin özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin istihdamı için açtığı merkezi de ziyaret ettiler.



