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Yerel Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama
Yerel

Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, Ramazan ayında et fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkacağını belirterek, “Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 03:04:00 -
Kasaplar odasından Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin açıklama

Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Afyonkarahisar’da, Et ve Süt Kurumunun et fiyatlarının kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor.

Başkan Yörük, “Türkiye’nin gıda alanında son 10 yılda son derece geriye gittiğini belirterek, erkek dana karkas kg kesim fiyatı 92-94 TL civarını bulmuştur. Ramazan ayı içerisinde, müdahale edilmezse 105-110 TL civarına geleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

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