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Kaş Gömüce Mahalle Camisi ibadete açıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan 350 kapasiteli cami törenle ibadete açıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
Kaş Gömüce Mahalle Camisi ibadete açıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan 350 kapasiteli cami törenle ibadete açıldı.Kaş’ın Kemer Mahallesi’nde yapılan caminin açılışına Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İl Müftüsü Osman Artan, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, geçen dönem Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, geçen dönem Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, kamu kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törende konuşan Kaymakam Akhan, "Bizim medeniyetimiz, inancımız, bütün şehir, bütün sosyal yaşam ve eğitim alanları o caminin etrafında şekillenir, orada doğar, oradan beslenir. İnşallah bizim mahallemiz de enerjisini, aslını bu camiden alır ve öyle gelecek nesillere aktarır, bu cami nesiller boyu bizlere hizmet eder.” ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ulutaş, caminin yapılmasına emek veren, katkı ve destek sağlayan herkese teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.


İl Müftüsü Artan’ın yaptığı dua sonrası Gömüce Mahalle Camisi ibadete açıldı. Protokol tarafından açılış kurdelesi kesilen yeni camide ilk cuma namazı kılındı. Ardından cemaate yemek ikramı yapılmasıyla program sona erdi.


Kaş’ın Kemer Mahallesi’nde 400 metrekarelik alana kurulan Gömüce Mahalle Camisi bir senede tamamlandı. 350 kapasiteli cami, Kaş Kemer Mahallesi Cami Yaptırma Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
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