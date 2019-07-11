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Karzı hasen nedir? Karzı hasen kime verilir? Emanet verilen karzı hasen sadaka yerine geçir mi?

Emanet verilen Karz-ı Hasen para sadakayerine geçer mi? Evet geçer. Karzı hasen olarak verdiğimiz zaman örnek olarak bir kimsenin belirli bir süre aralığında paraya ihtiyacı var.Sıkıntıya düşmüş olan birine o sıkıntısını gidermesi için karzı hasen olarak para verdik. Üç aylık süre içinde ödünç olarak verdiğimiz karzı hasen para bize sadaka sevabı kazandırır.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
Karzı hasen nedir? Karzı hasen kime verilir? Emanet verilen karzı hasen sadaka yerine geçir mi?

Emanet verilen Karz-ı Hasen para sadaka  yerine geçer mi? Evet geçer. Karzı hasen olarak verdiğimiz zaman örnek olarak bir kimsenin belirli bir süre aralığında paraya ihtiyacı var.  Sıkıntıya düşmüş olan birine o sıkıntısını gidermesi için karzı hasen olarak para verdik. Üç aylık süre içinde ödünç olarak verdiğimiz karzı hasen para bize sadaka sevabı kazandırır.  

Peygamberimiz (s.a.v) bir hadisi şerifinde “Sadakaya bir sevap varsa karzı hasene 18 kat sevap vardır” buyuruyor. Çünkü sadaka bir fakire vermek dolayısıyla o fakiri tam olarak bilmemeyi de gerektirebiliyor. Fakat karzı hasenede öyle değil. Karzı hasen ihtiyaç sebebiyle birisi dara düşmüş bizden yardım istiyor. Belirli bir süreliğine. Karzı hasen sayesinde Mümin kardeşine yardım oldukça sevap katlanarak devam ediyor. Yüce Allah ayeti kerimede, “Kim Allah’a bir karzı hasene verirse Allah onu kat kat mükafat verecektir.”

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
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