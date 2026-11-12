Karz-ı Hasen Vakfı, Dünyanın Karz Tecrübelerini İstanbul’da Buluşturuyor

İslam medeniyetinin yardımlaşma, kardeşlik ve toplumsal dayanışma anlayışında önemli bir yere sahip olan karz-ı hasen, “Dünya Uygulamaları” temasıyla düzenlenecek sempozyumda ele alınacak. Farklı ülkelerden ilim insanları, finans sektörü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri sempozyumda bir araya gelecek.

Sempozyumda, karz-ı hasenin ahlaki ve fıkhi temellerinin yanı sıra farklı ülkelerde hayata geçirilen faizsiz finansman uygulamaları, dayanışma modelleri ve kurumsal tecrübeler de masaya yatırılacak.

İslam’ın iktisadi ve toplumsal hayatı şekillendiren temel ilkelerinden biri olan karz-ı hasen, karşılık beklemeksizin iyiliği, emanet bilincini, karşılıklı güveni ve toplumsal sorumluluğu esas alan köklü bir müessesedir.

Tarih boyunca bireyler arasında yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın önemli araçlarından biri olan bu anlayış, günümüzde artan borçluluk, ekonomik eşitsizlikler ve finansmana erişim güçlükleri karşısında yeniden önem kazanıyor.

Bu çerçevede düzenlenen Uluslararası Karz Sempozyumu, karz-ı hasenin fıkhi mahiyetini, ahlaki esaslarını ve dünyadaki uygulamalarını ilmi bir zeminde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Çapında Karz-ı Hasen Tecrübeleri ve Yerli ve Yabancı Akademisyenler Bir Arada

Programda Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın, Prof. Dr. Mehmet Saraç ve Prof. Dr. Murat Şimşek gibi İslam hukuku, iktisat ve finans alanlarında çalışmaları bulunan akademisyenlerin yanı sıra farklı ülkelerden birçok yabancı akademisyen ve uygulayıcı yer alacak.

Sempozyumun önemli başlıklarından birini, farklı coğrafyalarda geliştirilen karz-ı hasen uygulamaları oluşturacak. İngiltere, İran, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Afrika ülkelerindeki kurumsal tecrübeler ele alınacak. Prof. Dr. Tariqullah Khan geniş ölçekli faizsiz finansman yapılarını değerlendirirken Dr. Amin Mohseni-Cheraghlou İran’daki faizsiz sosyal finans modellerini aktaracak. Pakistan’dan Dr. Asim Ehsan ve Dr. Yasir Riaz, Malezya’dan Dr. Latifa Bibi Musafar Hameed ve Dr. Shifa Mohd Nor, Endonezya’dan Dr. Aam Slamet Rusydiana, Bangladeş’ten ise Dr. Taslima Julia kendi ülkelerindeki uygulamaları katılımcılarla paylaşacak.

İngiltere’de otuz yılı aşkın süredir faizsiz borç verme faaliyetleri yürüten Ansar Finance’in Mütevelli Heyeti Başkanı Anjum Zulfiqar da kuruluşun tecrübelerini anlatacak.

1.988 Çifte Faizsiz Destek Sağlayan Karz-ı Hasen Vakfı, Tecrübesini Akademi Dünyasıyla Paylaşacak

Türkiye’de karz-ı hasen uygulamasının kurumsal ilk örneğini başarıyla hayata geçiren Karz-ı Hasen Vakfı, maddi imkânları nedeniyle evliliklerini ertelemek zorunda kalan gençlere faizsiz borç desteği sunuyor. Vakıf, bugüne kadar 1.988 çifte faizsiz borç desteği sağlayarak gençlerin aile kurma süreçlerine katkıda bulundu.

Gençlerin aile kurmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra evlilik ve aile hayatına yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri de yürüten vakıf, sahadaki tecrübesini Uluslararası Karz Sempozyumu’nda akademi çevreleriyle paylaşacak. Karz-ı Hasen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, “Karz-ı Hasen Yoluyla Evliliği Kolaylaştırmak: Karz-ı Hasen Vakfı Tecrübesi” başlıklı bildirisiyle, gençlerin aile kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen kurumsal dayanışma modelini ve vakfın faaliyetlerini katılımcılara tanıtacak.

Uluslararası Karz Sempozyumu ile vakfın Türkiye’de geliştirdiği modelin dünya uygulamalarıyla birlikte değerlendirilmesi, farklı kurumsal tecrübeler arasında bilgi alışverişinin sağlanması ve karz-ı hasenin daha geniş toplumsal kesimlere ulaşmasına katkı sunacak yeni iş birliği imkânlarının ele alınması hedefleniyor.

Kadim Bir Müessese Günümüz Dünyasında Yeniden Ele Alınıyor

Sempozyumda karz-ı hasenin çağdaş ekonomik şartlarda nasıl yaygınlaştırılabileceği, vakıf ve benzeri sivil toplum yapıları aracılığıyla nasıl kurumsallaştırılabileceği ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dayanışma modeli olarak nasıl aktarılabileceği de ele alınacak.

Dijital karz platformları, sosyal finansman modelleri ve farklı ülkelerdeki kurumsal uygulamaların yanı sıra karz-ı hasenin özünde bulunan güven, emanet, vefa ve sorumluluk ilkeleri üzerinde durulacak.

İslam medeniyetinin iktisadi hayatı yalnızca maddi kazanç üzerinden değil, adalet, merhamet ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle birlikte ele alan yaklaşımı da sempozyumun temel tartışma zeminlerinden birini oluşturacak.

28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Karz Sempozyumu’nun; karz-ı hasenin fıkhi ve ahlaki esaslarının daha iyi anlaşılmasına, kadim bir dayanışma müessesesinin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesine ve bu alandaki ilmi çalışmalarla kurumsal uygulamalar arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.