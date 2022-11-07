Birçok kişi yeni günle birlikte Kartepe’nin nereye bağlı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Kartepe Belediyesi nereye bağlı?

Kartepe Belediyesi nereye bağlı? Kartepe nereye bağlı?

Kartepe, eski ismiyle Köseköy Kocaeli'nin bir ilçesidir. Daha önceden merkez ilçe olan İzmit'e bağlıydı. Kartepe ilçesi Sarımeşe, Köseköy, Uzunçiftlik, Balaban, Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Derbent, Arslanbey ve Suadiye beldelerinin birleşimiyle olmuştur. Kartepe deki köyler ise mahalle olmuştur. 93 Harbinden sonra ilçenin birçok mahallesine Laz nüfus gelmiştir.

2004 yılından Kartepe'nin Sarımeşe semtinde Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri düzenlenmektedir. İlçede Kartepe Kayak Merkezi bulunur ve Kartepe Dağı vardır. Bu dağ Marmara'nın en büyük 3. dağıdır. Kartepe'nin Sarımeşe semtinde 2015 yılında tam donanımlı kapalı spor salonun yapımına başlanmıştır. Kartepe'nin Uzuntarla semtinde bulunan Sukaypark'da su sporları yapılmaktadır.

Kartepe kayak merkezi Türkiye'nin yeni kayak merkezlerindendir. İstanbul'a 1 saatlik uzaklıktadır.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olduğu ve ayda yaklaşık olarak 1 milyon ziyaretçi ağırladığı belirtilen Ormanya da Kartepe sınırları içerisinde yer almaktadır.