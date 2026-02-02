Kartel ona savaş açtı: Efsane burun görevde

Bazı köpekler sadece "iyi" değil, suç dünyasının dengelerini bozacak kadar yeteneklidir. Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun, bir Alman çoban köpeğinin başına ödül koyması da tam olarak böyle bir hikayeye dayanıyor.

Köpek dünyasında burun hassasiyeti dendiğinde akla ilk onlar gelmese de, Alman çoban köpekleri zekaları ve her alandaki becerileriyle polis teşkilatlarının vazgeçilmezi sayılıyor.

Özellikle disiplinli eğitim süreçlerine verdikleri hızlı yanıt, onları suçla mücadelenin ön saflarına taşımış durumda.

İsmi "Gölge" anlamına gelen Sombra, Kolombiya polis teşkilatında görev yaparken uyuşturucu kaçakçılarının kabusu haline geldi. Bakıcısı José Rojas’ın ifadesine göre Sombra’nın koku alma yeteneği, diğer tüm türdeşlerinin çok ötesindeydi. Bu yetenek sayesinde kariyeri boyunca yüzlerce operasyona imza atan Sombra, Avrupa’ya gönderilmek üzere muz kolileri arasına gizlenmiş 3 tona yakın kokaini eliyle koymuş gibi buldu. Uluslararası havalimanlarında görev yaptığı süre boyunca 245’ten fazla tutuklamaya öncülük ederek kartelin milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Başına 7 bin dolar ödül kondu

Sombra’nın başarısı, Kolombiya’nın kıyı kasabası Turbo’da 4,5 tonluk bir başka büyük sevkiyatı daha deşifre edince kartelin sabrı taştı. Suç örgütleri genellikle kendilerine engel olan insanlar için infaz emri çıkarırken, bu kez hedefte dört ayaklı bir memur vardı. Clan del Golfo, Sombra’nın etkisiz hale getirilmesi için başına 7 bin dolarlık bir ödül koydu. Bu tehdit o kadar ciddiye alındı ki, polis teşkilatı Sombra’nın güvenliğini sağlamak için onu Bogota’daki El Dorado Uluslararası Havalimanı’na nakletmek zorunda kaldı.

Havalimanındaki görevine başladığında Sombra artık yalnız değildi. Yanında onu korumakla görevli ekstra polis memurlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Kartellerin hedefi olmasına rağmen emekliliğine kadar sahadan çekilmeyen süper burun, uyuşturucu tacirlerine geçit vermemeyi sürdürdü. Bir zamanlar Almanya’da yetiştirilmeye başlanan bu türün, okyanusun öteki ucunda bir karteli dize getireceği muhtemelen kimsenin aklına gelmezdi.