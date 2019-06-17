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Kartal’ta nostaljik yazlık sinema günleri devam ediyor

Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve bu yıl da Ramazan Ayı’nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Nostaljik Sinema Günleri Açık Hava Sineması’ Adalar ve deniz manzarası eşliğinde yaz gecelerine eğlence katmaya devam ediyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:32
Kartal’ta nostaljik yazlık sinema günleri devam ediyor

Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve bu yıl da Ramazan Ayı’nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Nostaljik Sinema Günleri Açık Hava Sineması’ Adalar ve deniz manzarası eşliğinde yaz gecelerine eğlence katmaya devam ediyor.


İstanbul’da yemyeşil doğası ve muhteşem manzarasıyla sadece Kartallıların değil, İstanbullu vatandaşların da buluşma noktası haline gelen Bayram Demirkol Parkı, açık hava sinemasına ev sahipliği yaptı. 70’li ve 80’li yılların en yaygın sanatsal faaliyetlerinden biri olan yazlık sinema geleneği, Kartal Belediyesi tarafından bu kez; 14, 15 ve 16 Haziran günleri arasında yapılan 3 film gösterimi ile yaşatıldı. Kimi vatandaşların açık havada parka kurulan sandalyelerde kimi vatandaşların da ay ışığı altında ve parkın yemyeşil çimleri üzerinde izlediği açık hava sinemasında gösterilen ilk film, Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Organize İşler Sazan Sarmalı” oldu. Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Rıza Kocaoğlu’nun rol aldığı filmi açık hava sinemasında keyifle izleyen Kartallılar, bir yandan da piknik yaptı.


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen açık hava sinemasının ikinci gününde ise Yeşilçam’ın klasiklerinden biri olan ve başrollerini Emel Sayın, Kemal Sunal, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Zeki Alasya, Münir Özkul ile Adile Naşit’in paylaştığı ve Ertem Eğilmez’in yönettiği “Mavi Boncuk” adlı film gösterildi. Geçmişin tatlı anılarını canlandıran bu nostaljik film, 15 Haziran Cumartesi akşamı gösterilirken, 16 Haziran Pazar akşamı saat 21.00’da ise Tolga Çevik ve Melis Birkan’ın rol aldığı “Sen Benim Her Şeyimsin” filmi, açık hava perdesine yansıtıldı. Tolga Örnek’in yönettiği romantik komedi tarzındaki film de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


Açık Hava Sineması’nda İki Film Daha Kartallılarla Buluşacak


21 Haziran Cuma ve 22 Haziran Cumartesi günleri de hizmet verecek olan açık hava sinemasında önce Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde Tarık Akan’ın rol aldığı “Yol” filmi, bir gün sonra da başrolünü komedyen Ata Demirer’in oynadığı ve Hakan Algül’ün yönettiği “Olanlar Oldu” adlı film gösterilecek.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:32
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