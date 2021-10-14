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Spor Kartal'ın kamp kadrosu tamam
Spor

Kartal'ın kamp kadrosu tamam

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 13:34:00 -
Kartal'ın kamp kadrosu tamam

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakat ve hastalıktan dolayı Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N'Sakala da kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira

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