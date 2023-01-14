Kartal'ı Kaptan kurtardı.. Mert'ten tarihi hata... Son saniye golü herkesi çılgına çevirecek!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

Mücadelenin ilk dakikasında siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok, yaptığı inanılmaz hata sonrası topu kendi ağlarına gönderdi ve Konya ekibi 1-0 öne geçti. Mücadelenin 67. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Siyah-beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçı kaptan Josef'in 90+5'te attığı golle 2-1 kazandı.

Süper Lig’de üst üste 3. maçını da kazanan Beşiktaş, Konyaspor galibiyetiyle 32 puana yükseldi. Süper Lig’de 7 maç aradan sonra mağlup olan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, evinde Ankaragücü’nü konuk edecek. Beşiktaş ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.