Kartal'ı Kaptan kurtardı.. Mert'ten tarihi hata... Son saniye golü herkesi çılgına çevirecek!
Süper Lig’in 19. haftası ile devam ediyor. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Mücadelenin ilk dakikasında siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok, yaptığı inanılmaz hata sonrası topu kendi ağlarına gönderdi ve Konya ekibi 1-0 öne geçti. Mücadelenin 67. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Siyah-beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçı kaptan Josef'in 90+5'te attığı golle 2-1 kazandı.
Süper Lig’de üst üste 3. maçını da kazanan Beşiktaş, Konyaspor galibiyetiyle 32 puana yükseldi. Süper Lig’de 7 maç aradan sonra mağlup olan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
Süper Lig’in 20. haftasında Konyaspor, evinde Ankaragücü’nü konuk edecek. Beşiktaş ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.