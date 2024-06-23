Kartal'daki rezidansa timsah operasyonu!
İstanbul'da A.P. adındaki bir kişi boynuna tasma bağladığı timsahı sokakta gezdirdi. Sosyal medyada gündem olan A.P.'nin İstanbul Kartal'daki evine operasyon düzenlendi.
A.P., boynuna tasma bağladığı timsahı sokakta gezdirdikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. A.P.'nin Kartal'da bir rezidansta ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.
Timsaha el konuldu!
Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, balkonda timsahın konulduğu büyük bir akvaryum tesisatı gördü. Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi.
Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat ise emniyete götürülerek adli işlem yapıldı.
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