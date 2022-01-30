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Yerel Kartal'da yanan gemi parçalanıyor!
Yerel

Kartal'da yanan gemi parçalanıyor!

İstanbul Kartal’da şiddetli fırtına nedeniyle yan yatan, daha sonrasında çıkan yangında yanan Boras isimli geminin parçalama işlemine başlandı. Gemiden çıkarılan parçalar, iskelede kurulan bir alanda iş makineleri kullanılarak kesilip parçalara ayrılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 11:03:00 -
Kartal'da yanan gemi parçalanıyor!

Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi’nde bulunan Boras isimli gemi, 2021 yılı Mart ayında şiddetli fırtına nedeniyle yan yattı. Gemide 20 Ocak 2022 tarihinde ise yangın çıktı. Hurda hale gelen 103 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, açık artırma yoluyla 5 milyon 359 bin 556 bin TL'ye satılarak daha sonra parçalara ayrılıp geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Geminin bulunduğu bölgede şantiye alanı kurulduğu görüldü. Hem geminin güvertesinde hem de şantiye alanında işçilerin ve iş makinelerinin çalışma yaptığı gözlendi. Geminin güverte ve gövdesinden alınan parçalar, iskelede kurulan alanda işçiler tarafından kesiliyor, parçalara ayrılarak işleniyor.

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