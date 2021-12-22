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Spor Kartal'da kadro sil baştan
Spor

Kartal'da kadro sil baştan

Beşiktaş'ta takımın emanet edildiği Önder Karaveli'nin dokunuşuyla şahlanmaya çalışan Siyah-Beyazlılar'da kadro yeniden dizayn edilecek

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:16:00 -
Kartal'da kadro sil baştan

Beşiktaş'ta takımın emanet edildiği Önder Karaveli'nin dokunuşuyla şahlanmaya çalışan Siyah-Beyazlılar'da kadro yeniden dizayn edilecek

Beşiktaş'ta adale sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalarına başlayan Alex Teixeira, hazırlıklarına kondisyoner eşliğinde devam ediyor.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, adale sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalarına başlamıştı. Dün de hazırlıklarına kondisyoner eşliğinde devam edilen Sambacı'nın, 23 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 11'E GEÇİYOR

Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna dahil olup etkili görüntü sergilemişti. Teknik sorumlu Önder Karaveli'nin takım kaptanları arasında yer alan oyuncuyu yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe müsabakasının ilk 11'inde görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

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