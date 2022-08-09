Kartal'a Belçika'dan yıldız geliyor!

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı Kayserispor maçının ardından gözünü yeniden transfere çevirdi. Kanat ve orta saha arayışlarını sürdüren Kartal, aradığı ismi Belçika'da buldu. Siyah beyazlıların, Standard Liege forması giyen yıldız oyuncu Selim Amallah'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Valerien Ismael, takımdaki eksiklerin Kayserispor maçında daha da net görülmesinin ardından yönetimden transfer talebinde bulunmuştu.

Kartal, uzun süredir orta saha ve kanat arayışlarını sürdürüyordu. Birçok futbolcuyla temas halinde olan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Standard Liege forması giyen Selim Amallah'ı kadrosuna katmak istiyor.

25 yaşındaki futbolcunun da Standard Liege'den ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Faslı yıldızla Beşiktaş'ın yanı sıra Girona ve Augsburg'un da ilgilendiği belirtildi. Belçika ekibinin, Amallah'ı takımda tutmak istediği ancak sözleşmesinin son yılına giren futbolcunun kulüpte kalmasının kolay olmayacağı belirtildi.

Selim Amallah, bu sezon 3 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti. Amallah, geçen sezon ise 20 maça çıkmıştı. Yıldız orta saha, 20 mücadelede 3 gol attı. Amallah ayrıca 2 asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Amallah, ülke milli takımında 22 müsabakada 4 gol atmayı başardı.