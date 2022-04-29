Kartal yeni Ghezzal'ini buldu

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın veliahtını İngiltere'de buldu. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ile rekabet edebilecek bir kanat oyuncusunu kadrosunu katmak isteyen Beşiktaş ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlıların İngiltere Championship ekibi Milwall'da oynayan Jed Wallace ile ilgilendiğini öne sürüldü.

Beşiktaş'tan yeni Rachid Ghezzal atağı. Son şampiyon bu sezonu istediği gibi geçiremedi. Teknik direktör Valerien Ismael ile ivme yakalamak isteyen Kara-KLartal'da hedef yeni sezonda başarılı bir kadro kurabilmek.

RACHID GHEZZAL GİBİ ASİSTÇİ

Teamtalk'ın habere göre, Beşiktaş'ın, İngiltere Championship ekibi Milwall'da oynayan Jed Wallace ile ilgilendiğini öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu İngiltere dışında futbol oynamadı. Oyun stili olarak Rachid Ghezzal'a benzetilen Wallace, yaptığı asistler ile ön plana çıkıyor.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

Haberin devamında, tecrübeli oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi ve bu nedenle de olası bir Türkiye macerasına sıcak bakabileceği iddia edildi. Ayrıca Jed Wallace ile Galatasaray'ında ilgilendiği ifade edildi.

JED WALLACE'IN KARNESİ

Bu sezon Milwall forması ile İngiltere'de 37 maça çıkan Wallace 6 kez ağları havalandırıp, 11 de asist yaparak dikkat çekici bir ortaya koymayı başardı.